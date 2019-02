Overpeltenaar (59) betrapt met kinderporno BVDH

27 februari 2019

Een 59-jarige Overpeltenaar wordt voor vijf jaar ontzet uit de rechten. Tussen 19 september 2013 en 3 april 2016 was hij in het bezit van kinderpornografische beelden in zijn woning in Neerpelt. Zijn wansmakelijke hobby zette hij nog enkele maanden verder toen hij in Overpelt woonde. Toen de politie op 8 november 2016 naar een uitleg vroeg, kregen ze te horen dat de man zijn laptop zou zijn gehackt. Dat bleek echter niet geloofwaardig. Een celstraf van acht maanden werd met uitstel uitgesproken, van de boete van 3.000 euro moet hij slechts dertig procent effectief betalen.