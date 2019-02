Overpeltenaar (21) op zoek naar ‘nachtraven’ voor documentaire Birger Vandael

14 februari 2019

13u12 0 Pelt De 21-jarige Overpeltenaar Sedrik Oliha heeft een wel zeer opvallend thema gekozen voor zijn eindwerk. Hij wil immers een documentaire maken over ‘nachtraven’, waarmee hij mensen bedoeld die ’s nachts werken en/of leven. “Ik vind de nacht gewoonweg fascinerend, inspirerend en interessant”, vertelt hij.

Sedrik studeert TV/film aan de LUCA School of Arts aan campus C-mine in Genk. Hij zit momenteel in zijn master. Voor zijn eindwerk is hij evenwel nog op zoek naar creatievelingen die hem willen helpen. Hij hoop zo een beeld te kunnen maken van de kleine groep mensen die ’s nachts nauwelijks of niet hun bed zien. “Zelf werk ik ook vaak ’s nachts”, stelt Sedrik. “In mijn documentaire ‘Wanneer de stad gaat slapen’ leid ik de kijker doorheen deze wondere wereld. Ik wil ook uitleggen waarom deze mensen er voor kiezen om hun werk dan te doen. In de eerste plaats zoek ik muzikanten, kunstenaars, artiesten en schrijvers, al denk ik dat ook hulpverleners of zakenmensen me verder kunnen helpen. Omwille van het tijdsverschil blijft die laatste categorie immers wakker om naar het buitenland te bellen.”

Inmiddels blijft alle hulp blijft welkom voor Sedrik. “Als er mensen zijn die aan mijn project willen meewerken mogen ze me altijd contacteren via sedrik.oliha@student.luca-arts.be”, besluit de twintiger.