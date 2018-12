Ook resterende 1.050 euro naar Indonesië BVDH

31 december 2018

Elk jaar voorziet de gemeente Neerpelt een budget van 2.100 euro voor noodhulp. De helft van dat bedrag, 1050 euro, werd in oktober geschonken aan Indonesië 12-12. Het resterende bedrag wordt door de gemeente nu ook overgemaakt aan 12-12. Het consortium 12-12 deed lanceerde reeds een oproep voor steun voor de slachtoffers van de tsunami in Sulawesi (Indonesië). Dat eiland werd op 28 september getroffen door een zware aardbeving en een daaropvolgende tsunami. De lidorganisaties van het Consortium 12-12 gooien alles in de strijd om de bevolking in Indonesië te helpen: distributie van voedsel en drinkwater, verbetering van de hygiëne, bescherming van kinderen en de meest kwetsbaren, … Wie zelf een gift wil doen, kan deze overschrijven op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212.