Neerpeltenaar drinkt flesje GBL en ligt volgende ochtend dood in de tuin: “Jullie lieten hem sterven om drugshandel te verdoezelen, hebben jullie dan geen hart?” Birger Vandael

15 maart 2019

11u19 0 Pelt Op een zondag in maart 2016 wandelde een 28-jarige Neerpeltenaar een woning in Kerkhoven (Lommel) binnen en greep hij naar een waterflesje gevuld met pure GBL. “Wat doet gij nu?”, klonk het in de woning. Daarna werd de man uit het oog verloren, een ochtend later werd hij dood aangetroffen in de tuin.

Jointjes, speed en GBL staan centraal in een troosteloos verhaal over acht mensen getekend door drugsmisbruik. Die dag waren ze alle acht aanwezig in de woning waar de feiten plaatsvonden. Het is zeker dat de Neerpeltenaar – wellicht per ongeluk - een flinke teut van een flesje GBL had genomen. GBL is een aan GHB verwante ‘party drug’ met een onaangename zure smaak die je normaal gezien met water dient te verdunnen. Toen hij het puur dronk, keken een paar aanwezigen dus wel raar op. “Hij wist niet dat er GBL in het flesje zat en was vervolgens ook danig in paniek voor een overdosis”, aldus de advocate van de nabestaanden.

Een 37-jarige man die aanwezig was bij de feiten, vertelde dat het slachtoffer wel nog wat van het goedje kon uitspuwen. “Daarna werd hem aangeraden een glas melk te drinken omdat dit een stabiliserend effect kan hebben. Ik weet niet of hij dat effectief gedaan heeft, maar hij was wel euforisch.” Een 27-jarige man beschreef hoe de man danig tekeer ging: “Ik zei hem nog: kunt ge even stoppen met rondspringen, we zijn hier met belangrijke dingen bezig.”

“Kunt ge alstublieft stoppen met rondspringen, we zijn met belangrijke dingen bezig” Eén van de getuigen

Het lijkt erop dat het slachtoffer vervolgens een beetje uit het oog verloren werd. “Ze hebben het allemaal manifest nagelaten om het slachtoffer te helpen of om adequaat te reageren. In feite fabriceren ze allemaal een verhaal en leggen ze gelijkaardige verklaringen af die niet overeenkomen met de realiteit”, stelt de advocate van de nabestaanden. Een deskundige gaf aan dat iemand die een dergelijke hoeveelheid GBL binnenkrijgt, na een halfuur in een diepe slaap kan terechtkomen, die overgaat in een coma en het overlijden. “De cocktail met andere drugs die hij die dag had genomen, is hem fataal geworden. Maar als die handel er op dat adres niet was geweest, had hij niet van het flesje gedronken en was hij niet overleden”, besluit de advocate.

De vader van het slachtoffer nam het woord en richtte zich op het zevental dat die avond aanwezig was: “Het is onbegrijpelijk dat niemand hem geholpen heeft! Ik heb foto’s gezien van hoe hij in de regen buiten in de tuin lag, onmenselijk en schandalig. Hebben jullie dan geen hart? Zag je hem liever sterven dan de hulpdiensten te verwittigen en dat allemaal om het handeltje in GBL en GHB te verdoezelen? Je moet je medemens helpen, maar onze zoon is er niet meer en we zijn kapot van verdriet.”

Twee weken later vertelde een buitenstaander in een parallel dossier aan de speurders wat er echt was gebeurd die avond. “Hij gaf aan dat er geen ambulance werd gebeld omdat de aanwezige drugshandelaars niet gepakt wilden worden”, stelt de procureur, die schuldig verzuim en een oorzakelijk verband tussen de feiten en het overlijden bewezen acht. Alle zeven riskeren de beklaagden een celstraf van één jaar.