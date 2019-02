Neerpeltenaar (29) weegt meer dan 200 kilo en blijft daarom thuis van de rechtbank: nu toch veroordeeld tot 15 maanden cel BVDH

07 februari 2019

11u17 0 Pelt Een 29-jarige man uit Neerpelt is veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden met uitstel voor het bezit en de verspreiding van kinderporno en het aanzetten tot ontucht van twee minderjarige jongens. Hij krijgt ook een geldboete van 12.000 euro, met uitstel voor 10.800 euro. Een relatief lichte straf voor een zware man.

Beklaagde liet zich tijdens chatsessies stevig gaan. Zo deed hij twee 17-jarige jongens allerlei seksuele handelingen stellen en daar wilde hij zelfs een geldsom voor geven. Er werden ook naaktfoto’s uitgewisseld. Beklaagde werd door de gerechtspsychiater beschreven als een zeer obese en zwakbegaafde man. Dat bleek ook toen hij enkel zijn advocaat naar de rechtbank liet komen en zelf thuis bleef. “Door zijn zwaarlijvigheid is het moeilijk voor hem om zich te verplaatsen”, stelde de advocate. “Hij neemt ook bepaalde medicatie wat het niet makkelijker maakt.” De rechter knipperde even met de ogen toen hij dat hoorde. “Het is de eerste keer dat zwaarlijvigheid wordt aangehaald als reden om niet te komen. Gezien de tenlastelegging had ik het toch aangenaam gevonden als hij was komen opdagen.” De man zou meer dan 200 kilo wegen.