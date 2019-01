Neerpeltenaar (24) in bezit van kinderporno BVDH

30 januari 2019

Een 24-jarige man uit Neerpelt wordt voor vijf jaar uit de burgerrechten geschrapt en krijgt een celstraf van tien maanden met volledig uitstel voor het bezit van kinderporno. Hij was schuldig aan de feiten tussen november 2015 en juni 2017. Bij een huiszoeking op 11 juli 2017 werden twee CD-R’s met het bezwaarlijk materiaal aangetroffen. Beklaagde betuigde tijdens de zitting zijn spijt en liet zich in oktober al vrijwillig opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis zodat hij behandeld kon worden. De rechtbank hield rekening met het blanco strafblad van de man. Ook de geldboete van 4.000 euro werd met uitstel uitgesproken.