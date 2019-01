Musart en A Taste of Neerpelt werken tijdens EMJ voor het eerst samen Birger Vandael

11u10 0 Pelt Vrijdagavond 3 mei gaat het 67ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd (EMJ) van start met een ‘Kick-Off’ in de Dommelhof Sporthal en het totaalspektakel A Taste of Neerpelt (ATON) op het Kerkplein. Voor het eerst in de geschiedenis werkt ATON hiervoor samen met de Hasseltse muziekhumaniora ‘Musart’.

Al vele jaren doet het Europees Muziekfestival voor de Jeugd inspanningen om binnen- en buitenlandse muziekscholen en –academies nauw te betrekken bij het EMJ. De muzikale invulling van ATON gebeurde tot hiertoe door diverse bands en/of deelnemende groepen. Dat lukte steeds vrij aardig en resulteerde in hun deelname aan juryconcerten, gala-avonden en gastoptredens. Dit jaar is echter een hoofdrol weggelegd voor een muziekhumaniora, met name ‘Musart’ uit Hasselt.

Werner Geboers, de Bocholtse projectcoördinator bij ‘Musart’ kijkt alvast uit naar de muzikale inbreng van de ruim vijftig jonge musici van ‘Musart’: Musart is een muziekhumaniora die al 35 jaar bestaat. Vroeger werd onze muziek gerelateerd met ‘klassiek’. Tijdens de vijf voorbije jaren hebben we dat aangepast in die zin dat de drie pijlers thans ‘pop’, ‘jazz’ en ‘klassiek’ zijn.”

Oplossing voor pophumaniora

Musart gaat het nieuwe project ook voorstellen tijdens een nieuwe tour die zaterdag wordt voorgesteld in de Muziekodroom. Het EMJ geldt als apotheose. “Voor het EMJ vreesde ik dat onze jongeren van de pophumaniora niet aan bod zouden komen, aangezien er geen reeks ‘popmuziek’ is. Daarom werd een interessante oplossing uitgedokterd. Naast de studenten zelf spelen die avond ook hun leerkrachten mee in de ensembles en het orkest. Er staan eveneens enkele andere artiesten tijdens ATON op de bühne. Choreograaf Luc Morren werkte daarenboven een indrukwekkende en moderne show uit om het geheel visueel te versterken.” Ook het lekker eten en de vuurwerkshow blijven bij ATON behouden.