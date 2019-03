Limburg staakt op creatieve wijze: ludieke actie met zware rugzakken en wafelbak Birger Vandael

20 maart 2019

11u41 2 Pelt In tegenstelling tot veel andere Vlaamse scholen, bleef De Regenboog in Grote Heide (Pelt) vanmorgen gewoon geopend. De leraren kozen in samenspraak met de directie voor een ludieke actie. “We willen wel duidelijk maken dat er iets moet gebeuren, maar niet ten koste van de leerlingen”, vertelt één van de juffen die het initiatief namen. Bij Wiebelwoud in Tessenderlo was er zelfs een wafelbak!

Het lerarenteam van De Regenboog zat recent samen om de plannen te bespreken en deze werden vervolgens goedgekeurd door de directie. Concreet deden alle leraren een zwarte uitrusting aan en droegen ze symbolisch een zware rugzak. Daarmee onderstreepten ze dat hun draagkracht is overschreden. De actie werd ’s ochtends bij aanvang van de lessen gevoerd aan de schoolpoorten.

Op pamfletten werden hun boodschappen verspreid. “Wij willen geen besparingen”, “wij willen minder administratieve taken”, “wij willen de kinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben”, “wij willen meer handen in de klas” en “wij willen meer gespecialiseerde hulp in de klas”, klonk het verder nog.

Daarnaast werden er ook geldbriefjes uitgedeeld om het tekort aan werkingsbudget te tonen. Aan de achterkant stond dan uitgelegd waarom er werd gestaakt.

“In feite sluiten we ons aan bij de bekommernissen van de vakbonden. We zijn dagelijks bezig met het aanbieden van kwalitatief onderwijs, maar we hebben onvoldoende middelen en te weinig omkadering bij de realisatie”, gaat de juf verder.

De eerste twee uren werd er nog les gegeven. Na de speeltijd legden enkele juffen in kindertaal uit aan de leerlingen wat staken betekent en waarom dit vandaag gebeurde. Daarna mochten de kinderen zich uitleven op de speelplaats tot de middag.

Leerlingen Arkades opgevangen bij Techniek- en wetenschapacademie

Ook bij Arkades Houthalen staakten de leerkrachten. “Dit begrijpen we maar al te goed”, vertelt Sabine Tokarek, lid van het oudercomité. “Wel heeft de school in samenwerking met de Techniek- en wetenschapsacademie een mooie oplossing gevonden. De leerlingen werden er immers op een nuttige manier opgevangen. Op deze manier leren onze kinderen iets bij en kunnen de leerkrachten hun rechten en die van de school verdedigen. Wij als ouders kunnen dit alleen maar aanmoedigen!

Wafelbak in plaats van staking

Een derde opvallend verhaal was er in Kleuterschool De Wiebelwoud in Tessenderlo. Daar gingen de leerkrachten niet staken omdat ze de kleuters niet in de kou wilden laten staan. Dus besloten drie juffen in plaats daarvan wafels te bakken. Uiteraard vonden de kleuters dat een zeer goed idee.