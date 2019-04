Leerlingen ontwerpen zelf Graag Traag-borden BVDH

De gemeente Pelt organiseert dit jaar de actie ‘Graag Traag’. Het initiatief is een kindvriendelijke manier om tijdens de zomervakantie aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in de Peltse straten. Kinderen ontwerpen zelf verkeersborden en proberen zo op een laagdrempelige manier en met een grote overtuigingskracht chauffeurs aan te sporen om trager te rijden. Peltse kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen de borden ontwerpen op woensdag 10 april in de hal van de gemeentewerf in de Lieven Bauwenslaan en op woensdag 17 april in de hal op Zone T in de Heuvelerweg. Je kan op beide locaties ofwel kiezen voor een sessie in de voormiddag (10 - 12 uur) of in de namiddag (13 – 15 uur). Het bord kunnen de kinderen tijdens de zomervakantie opgehangen in hun eigen straat. Inschrijven kan via www.i-school.be/pelt/login. Deelname is volledig gratis.