Lagere school Haspershoven sluit op 30 juni Birger Vandael

16 januari 2019

11u55 0 Pelt De ouders van de leerlingen die naar de wijkschool in Haspershoven gaan, kregen maandagochtend een brief met slecht nieuws. “Omdat we net als vorig schooljaar het minimum aantal van 25 leerlingen op de teldatum van 1 februari in de lagere school niet halen, zullen we de deuren voor het lager onderwijs moeten sluiten”, deelde het schoolbestuur daarin mee.

De school volgt met de beslissing de wetgeving. “Zelfs met behoud van de tweede graadklas zou het minimum aantal op 1 februari niet behaald worden. Een school is een levende organisatie die voortdurend aan verandering onderhevig is en zodoende nooit af of perfect zal zijn. Als Vrije Basisschool De Linde streven wij naar kwaliteitsvol onderwijs met oog voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze kleuters en leerlingen.”

Kleuterschool blijft bestaan

Het schoolbestuur benadrukt wel dat de kleuterschool, die op dezelfde vestiging ligt, verder blijft bestaan. “Het minimumaantal kleuters voor het behoud van een vestigingsplaats bedraagt 20 kleuters. Dit aantal werd vorig schooljaar bereikt op de teldatum en ook dit schooljaar zijn er momenteel 20 kleuters ingeschreven. Op deze plek blijven we verder werken aan kwaliteitsvol kleuteronderwijs.”

Verdere begeleiding en infoavond

De komende maanden zullen de leerlingen begeleid worden om een vlotte overgang te maken naar een nieuwe school op 1 september 2019. Donderdagavond om 19.30 uur is er een infoavond voor de ouders in de school. Deze infoavond vindt plaats in het turnzaaltje.