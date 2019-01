Kunstenaars maken tentoonstelling rond fusie Birger Vandael

10 januari 2019

10u57 0 Pelt De nieuwe fusiegemeente Pelt is een inspiratiebron voor velen. Elf Peltse beeldende kunstenaars gingen de afgelopen maanden zelfs aan de slag rond dit thema onder de titel ‘Zover het oog kan zien – kijken naar de wortels’. Vanaf 11 januari tot 24 februari is deze tentoonstelling gratis te bezichtigen op vijf locaties in Pelt.

De kunstenaars stelden zichzelf de vraag wat hen bindt of bond aan hun geboortegrond. Ze zochten welke gevoelens er overheersen en wat het voor hen betekent om terug te keren naar hun roots. Het resultaat is een grote verscheidenheid aan invalshoeken, technieken, formaten, inspiratiebronnen en de verwerking ervan. Voor sommige deelnemers was dit een gelegenheid om met totaal nieuw werk uit te pakken, anderen blazen ouder werk nieuw leven in.

Jac Douven en Gideon Kiefer

De meest in het oog springende deelnemers zijn Jac Douven en Gideon Kiefer. Douven overleed in 2002, maar zijn werk spreekt nog steeds tot de verbeelding. De schilder werd bekend omwille van zijn sfeervolle werken van heidelandschappen. Onder meer zijn Hageven-impressies zijn tot ver buiten Limburg bekend. Kiefer daarentegen is van de hedendaagse kunstscène niet weg te branden (Ecce Homo in Antwerpen was maar een van de recente tentoonstellingen waarop hij prominent aanwezig was). Zijn tekentechniek is verbluffend, zijn thematiek neigt naar het surrealisme. Het werk van Douven en Kiefer zijn ijkpunten die door de andere deelnemers vakkundig en enthousiast wordt volgebouwd. Zo kom je tijdens de tentoonstelling werken tegen van Veerle Achten, Caroline Coolen, Carlo Hermans, Hilde Keunen, Wietse Palmans, Bart Proost, Evelyne Loos, Bart Philippe en Stijn Lauwers.

De tentoonstelling is te bezichtigen op vijf locaties, je vindt alle details via www.palethe.be. Zondag vindt de vernissage plaats vanaf 10.30 uur in Palethe.