Kunstenaar Gideon Kiefer (48) debuteert in olieverf Birger Vandael

02 april 2019

13u15 0 Pelt De uit Neerpelt afkomstige kunstenaar Gideon Kiefer (48) heeft een kantelpunt in zijn carrière bereikt. Voor de allereerste keer werkte hij in olieverf. Zijn werken worden begin april voor het eerst tentoon gesteld.

Kiefer begon als illustrator en stapte later over naar het kunstenaarschap. Met ingeschilderde potloodtekeningen bereikte hij een groot publiek en kende hij ook internationaal succes. Maar Kiefer wou iets nieuws proberen: “Ik liep al een hele tijd met het idee en de wil om te schilderen rond. Ondanks dat ik mijn tekeningen altijd als volwaardige en finale kunstwerken beschouwd heb, bleef het gevoel aan mij knagen dat er een volgende stap gezet moest worden. Het ontzag voor de eeuwen schilderkunst die aan mij vooraf gingen hebben me altijd tegengehouden, vermoed ik. Uiteindelijk stelde ik vast dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan”, aldus de uitgeweken Neerpeltenaar, die nu in Gent woont.

De kunstenaar stelt zijn werken voor bij Geukens & De Vil in Knokke. “Ik heb een manier gevonden om een klassieke schilderstijl te combineren met een losse en vrije invulling, waarbij ik buiten het traditionele afgelijnde kader van het schilderij kan treden door houtskool-, potloodschetsen, perspectieflijnen, olieverfschetsjes en tekst toe te voegen in de vrije ruimtes op het paneel.”

Kunstboeken van grootvader

Zijn werken zijn naar eigen zeggen het resultaat van zeer intuïtieve ideeën in combinatie met een zo groot mogelijke vrijheid. “Gaandeweg is dat geëvolueerd naar een thematiek die verder borduurt op de thema’s die in ik mijn tekeningen ook opzocht. Daarmee bedoel ik de magie van herinneringen, het verlies van jeugd en daarmee gepaarde sterfelijkheid, maar ook de Apocalyps. Een groot deel van de schilderijen verbeelden lichaamsdelen en zijn interpretaties van fragmenten van schilderijen die ik als kleine jongen zat te bekijken in de kunstboeken van mijn grootvader.”

De expo loopt van 6 april tot 5 mei in galerie Geukens & De Vil aan Zeedijk in Knokke.