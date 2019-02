Kinderen bouwen mee aan eerste wilgenhut in tuin De Wulp Birger Vandael

24 februari 2019

18u28 0 Pelt Afgelopen zaterdag werd aan De Wulp de eerste wilgenhut gebouwd. Ook de leden van Jong Natuurpunt Neerpelt staken de handen uit de mouwen.

“We willen de tuin van ons terrein achter het bezoekerscentrum op een kindvriendelijke, rolstoeltoegankelijke en educatieve manier veranderen”, vertelt bestuurder van De Wulp Jeroen Verspeek. Het project gebeurt in samenwerking met de gemeente Pelt en met Natuurpunt. “We proberen de meeste wijzigingen uit te voeren met vrijwilligers om de kosten te drukken”, zegt Verspeek. “Vanzelfsprekend moesten we ook investeren. Gelukkig kregen we een subsidie vanuit investeringscoöperatie CERA, maar ook de plaatselijke secundaire school, WICU campus St. Maria, heeft ons een mooie gift gegeven.”

“We kozen voor een levende hut waarbij de afgeknipte wilgentakken een nieuwe struik vormen die je van binnenin kan ontdekken. De komende maanden zullen we nog meer werken in onze tuin, helpende handen zijn altijd welkom”, stelt Verspeek. Volgende maand start het broedseizoen, beheerswerken worden dan uitgesteld tot half juli. In die periode kan De Wulp met de ploeg vrijwilligers, die wekelijks op woensdagochtend van 9 uur tot 12 uur en maandelijks op zaterdagochtend van 9 uur tot 12 uur welkom zijn, de verfraaiingen uitvoeren.