Jong CD&V Pelt hangt luchtverfrissers in Koning Albertlaan Birger Vandael

31 december 2018

12u50 0 Pelt Jong CD&V brengt met haar traditionele eindejaarsactie luchtkwaliteit onder de aandacht door luchtverfrissers op te hangen in de Koning Albertlaan. Onder het motto ‘Frisse lucht voor Pelt’ hoopt men dat de oranje exemplaren voor een goede luchtkwaliteit voor iedere Peltenaar zorgen.

Uit recent onderzoek naar de luchtkwaliteit bleek dat de Peltse lucht in het algemeen zuiver is. Helaas legde dit onderzoek ook enkele pijnpunten bloot. Meest opvallend daarbij is de as Heerstraat-Koning Albertlaan-Leopoldlaan, waar de luchtkwaliteit matig tot ondermaats bleek. Iets waar niet licht over mag worden gegaan, vindt Jong CD&V Pelt. De afdeling hoopt dat de problematiek zo onder de aandacht van de verschillende beleidsniveaus wordt gebracht.

Uitblijven omleidingsweg

“Onze zeven Jong CD&V-ers in de gemeenteraad (waarvan vier schepenen), zullen dit thema in ieder gevel op het Peltse niveau opvolgen”, aldus Dennis Fransen, voorzitter van Jong CD&V Pelt. Dat de as tussen het centrum van Overpelt, via het centrum van Neerpelt richting Hamont in de onderzoeken een rode lijn vormen, verbaast hem niet. “Het uitblijven van een oplossing voor de omleidingsweg op Vlaams niveau is daar uiteraard een verklarende factor voor. De kwaliteit van onze Peltse lucht is een grote bekommernis bij de jonge bevolking. Onze oranje dennenboompjes zorgen tijdens de laatste dagen van 2018 alvast voor een frisse wind in Pelt!”