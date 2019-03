Jonas (25) koopt bouwgrond over van gemeente Pelt, maar mag er niets op doen: “Ik sta met mijn rug tegen de muur” Birger Vandael

14 maart 2019

19u02 7 Pelt Peltenaar Jonas Theunis (25) bevindt zich in een vreemde situatie. De twintiger kocht vorig jaar een lap bouwgrond over van de gemeente. Hij zag er al een toekomst voor zich met zijn vriendin en hing een bouwvergunning uit, maar daartegen diende zijn achterbuur klacht in. Een uitspraak van de provincie wordt pas binnen enkele weken verwacht.

Toen Jonas de bouwgrond van de verkaveling De Hagen op de Grote Heide kocht, was er naar zijn gevoel geen vuiltje aan de lucht. “We hebben alle stappen netjes afgelegd. Pas toen we het gele papier met de bouwvergunning hebben uitgehangen, liep het mis. De achterbuur diende een klacht in, omdat hij wateroverlast vreest op zijn perceel. Als ik mijn terrein ophoog, ligt mijn grond 80 centimeter hoger dan dat van de achterbuur en zo dreigt zijn tuinhuis bij regenval onder water komen te staan. Hij schakelde een advocaat in en ging in beroep tegen de bouwvergunning.”

Ivoren toren

Jonas vindt het vooral jammer dat hij geen steun kreeg vanwege de gemeente of provincie. “Niemand had me gewaarschuwd voor die achterbuur en nu blijkt dat hij al sinds 2014 problemen heeft met de gemeentegronden. Hadden ze mij hier iets van verteld, dan had ik het perceel natuurlijk niet aangekocht. Ik ging al op zoek naar een compromis met de man. Maar een compromis zou te veel kosten aan schadeclaims. Als ik dat zou ondertekenen, zou ik mijn eigen doodvonnis tekenen. Nergens vind ik de nodige steun. Iedereen kijkt toe vanuit zijn ivoren toren en ik sta met mijn rug tegen de muur.”

Het is niet omdat een achterbuur tegen de bouw zelf is, dat we als gemeente een mooie bouwgrond niet mogen verkopen

Frank Smeets

Is het voor Jonas geen optie om de bouwgrond dan niét op te hogen? “Absoluut niet. Volgens de bouwvoorschriften moet het ophogen sowieso gebeuren. Bovendien ligt de grond van mijn rechterbuurman al hoger.”

Burgemeester Frank Smeets (CD&V) legt uit dat de bouwvergunning werd toegekend, onder de voorwaarde dat de laatste twee meter van het perceel hetzelfde niveau heeft als dat van de achterbuur. “Hiermee wilden we tegemoet komen aan het bezwaar van deze achterbuur. Voor hem bleek dat onvoldoende en hij ging bij de provincie in beroep tegen de bouwvergunning die we als gemeente hebben verleend. Dat is zijn recht. Hierdoor is de bouwvergunning vanwege de gemeente nog niet definitief verworven. De gemeente heeft geen fouten gemaakt. Het is niet omdat een achterbuur tegen de bouw zelf is, dat we als gemeente een mooie bouwgrond niet mogen verkopen.”

Goede raad: wacht met aannemer

Jonas moet dus wachten op een uitspraak van de provincie. Probleem: Jonas plant in de paasvakantie de start van de grondwerken. “De bouw zou binnen drie maanden beginnen. Als ik niet kan starten, moet ik al die mensen afbellen en dat gaat me tonnen geld kosten. Pas op 7 mei zouden ze zich buigen over de klacht en dat is gewoon te laat.”

Burgemeester Smeets raadt daarom aan om altijd te wachten met het contacteren van een aannemer totdat de beroepstermijn tegen een bouwvergunning verlopen is. Daar heeft Jonas zijn bedenkingen bij. “Die tip heb ik destijds niet gekregen, ik kreeg bij de gemeentediensten zelfs groen licht om de zoektocht naar aannemers te starten.”