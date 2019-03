Jogster (63) overlijdt na aanrijding BVDH

24 maart 2019

17u08 0 Pelt Het looptochtje van een 63-jarige vrouw is vanmorgen dramatisch afgelopen. Ze werd aan een kruispunt aangereden en raakte hierbij zwaargewond. Enkele uren later overleed ze aan de verwondingen.

Het ongeval gebeurde vanochtend rond 8.15 uur. De jogster bevond zich ter hoogte van het kruispunt van de Ballaststraat en Kapelstraat. De dader reed in een bestelwagen en had de vrouw te laat gezien. Deze reed haar langs achteren aan. Zelf was hij afkomstig uit Nederland en had hij de gezegende leeftijd van 90 jaar. Het was meteen duidelijk dat de toestand van de vrouw kritiek was. Zo had ze zware verwondingen en haar hoofd. De politie HANO deed de vaststellingen.