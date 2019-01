Innocent Ouedraogo nu ook officieel pastoor BVDH

07 januari 2019

Afgelopen zondag werd de 43-jarige Innocent Ouedraogo aangesteld als pastoor-moderator van de pastorale eenheid Sint-Willibrordus. Vijf parochies vallen onder dit gebied. Ouedraogo is al sinds september pastoor, nu werd zijn aanstelling geofficialiseerd. Deken Mathieu Plessers zat de viering voor. Ook de Koninklijke Fanfare Dommelgalm tekende present. Ouedraogo is afkomstig uit Burkina Faso en was eerder al pastoor in Lummen. De kerkgangers zijn zeer tevreden over hun nieuwe pastoor met de grote glimlach.