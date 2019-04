IN BEELD: De eerste waterpret in Dommelslag BVDH

19 april 2019

17u07 0

Gisteren opende zwemparadijs Dommelslag als eerste in de regio het buitenzwembad. Naar goede gewoonte gebeurt dit vanaf het moment dat het kwik de twintig graden overstijgt. Uiteraard meldden de eerste zwemliefhebbers zich meteen aan voor een frisse plots in het water, dat verwarmd wordt tot 29 graden. Het komend weekend gaat het buitenbad open vanaf 10 uur (indien het voldoende warm is). Op Paasdag kan je er trouwens genieten van een heerlijk paasontbijt, gevolgd door een heuse paaseierenduik. Alle info over het paasprogramma kan je terugvinden op de website: www.lagopelt.be. Deze zomer zal men buiten ook een leuke buikschuifglijbaan openen. Naast de bestaande familiale bandenglijbaan wordt er nog voor de zomer een indrukwekkende glijbaan bijgebouwd. Deze nieuwe sensatie zal zowel door jong als oud gesmaakt worden.