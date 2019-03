Imago Tijl danst Tableau Dansant BVDH

11 maart 2019

17u32 0 Pelt De jongeren van dansgroep Imago Tijl palmen dit weekend het Dommelhof in. De voorstelling ‘Tableau Dansant’ is een tocht doorheen de tijd en de ruimte met beeltenissen en portretten in een centrale rol.

Dans is altijd in beweging. Het aangrijpend lijnenspel wordt door Imago Tijl vergeleken met een levend schilderij. Dat is ook het centrale standpunt in de nieuwe voorstelling. “Tijdens de renaissance communiceerden de mensen door middel van portretten. Nu staat het beeld centraal op Instagram, Facebook en Snapchat. Ook de portretten van oude meesters zijn een hot item. Deze portretten zijn een inspiratiebron voor onze voorstelling”, klinkt het bij Imago Tijl. De parallel tussen tableau en dansant is de basis voor de choreografieën.

Dat klinkt allemaal behoorlijk complex, maar het zorgt ongetwijfeld weer voor een prachtige voorstelling. Vrijdagavond om 20.15 uur is de première. Zaterdag (20.15 uur) en zondag (15 uur) volgen nog twee optredens in het theater van het Dommelhof. Kaarten zijn te bestellen op imagotijl.be/tickets of op 011/80.50.02.