Huwelijksaanzoek van carnavalsfiguur draait uit in vechtpartij BVDH

29 januari 2019

11u27 0

Een 27-jarige man uit Neerpelt riskeert een strenge werkstraf voor feiten die gebeurden tijdens carnaval 2015. Beklaagde is bestuurslid bij een carnavalsvereniging en was die dag na de stoet naar een plaatselijk tentje gegaan. “Honderd meter verder lag een frituur waar we eventjes wilden passeren. Er stond nog een ander groepje en in een lollige bui ben ik toen op mijn knieën gaan zitten en heb ik een huwelijksaanzoek gedaan. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten en zo is het tot de schermutseling gekomen”, vertelde beklaagde. Volgens agenten ter plaatse werd een slachtoffer gestampt en over de weg gesleurd. De advocaat van beklaagde sprak van een onvergeeflijke jeugdzonde. Zelf gaf beklaagde aan dat hij nog elke dag aan de feiten denkt en heel veel spijt heeft. “Ik had toen moeten wegwandelen, maar het werd zwart voor mijn ogen.” De man heeft een blanco strafblad. Hij hoort op 26 februari zijn vonnis.