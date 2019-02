Huisvuilzakken worden bedeeld BVDH

08 februari 2019

13u17 0

Vanaf maandag 11 februari vindt de bedeling van het jaarlijks tegoed aan huisvuilzakken plaats. Het gemeentebestuur voorziet in elke deelkern een bedelingsmoment. Dit gebeurt telkens tussen 15.30 uur en 18.30 uur. Maandag wordt gestart in Neerpelt centrum (Dienstencentrum BinnenHOF), gevolgd door Sint-Huibrechts-Lille (Basisschool Helibel), Grote Heide (Dorpshuis ’t Kruispunt), Boseind (Basisschool), Herent (Basisschool). In het weekend van 16 en 17 februari is er een pauze. Op 18 februari volgen nog: Overpelt centrum (Pelle Melle), Lindelhoeven (Den Drossaerd), Holheide (Sportaccommodatie De Es) en Overpelt-Fabriek (De Schakel) op donderdag 21 februari. Je kan je huisvuilzakken afhalen op een bedelingsmoment naar keuze. Buiten de bedelingsdagen kan je voor je tegoed ook terecht in de recyclageparken en bij enkele handelaars: Kringwinkel ReTroFee (Stationsstraat 76), Oxfam Wereldwinkel (De Heuf 23), Bioshop Klimop (Boseind 25), Brico (Boseind 9) en bakkerij Cash & Co (Lindelsebaan 254). Het is belangrijk om, zowel bij de bedelingsdagen als bij de handelaars, je elektronische identiteitskaart bij te hebben.