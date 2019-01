Hof Van Eede tovert Palethe om tot Vanish Beach BVDH

16 januari 2019

13u01 0 Pelt Het Vlaams theatergezelschap Hof van Eede komt op zaterdag 26 januari om 20.30 uur naar Palethe. Zij brengen het oorlogsstuk ‘Vanish Beach’, een verwijzing naar Venice Beach in Californië.

Vier Duitse intellectuelen ontsnappen in het stuk aan de naziterreur. Ze zitten wat onwennig te verpozen op het strand in Californië, terwijl thuis de oorlog woedt. Een ingewikkelde situatie die hen aan het denken zet. De voorstelling bevat heel wat spitsvondige dialogen, zwartgallige humor en spetterend acteerwerk. ‘Vanish Beach’ kreeg inmiddels ook al een aantal lovende essenties. Kaartjes in voorverkoop kosten € 13 (€ 10 bij abonnementen, -26 en +55) en zijn verkrijgbaar aan de ticketbalie (tel. 011/64 59 52). Meer info over deze voorstellingen en het gehele aanbod van CC Palethe vind je op www.palethe.be.