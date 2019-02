Groen vraagt schepen van Klimaat BVDH

01 februari 2019

13u27 0

Op de gemeenteraad van donderdag 31 januari heeft Groen Pelt gevraagd om een schepen van Klimaat in het leven te roepen. De partij speelt daarmee in op de toenemende ongerustheid rond de opwarming van de aarde. “Om een duidelijk en positief signaal te geven dat onze gemeente de ernst van de situatie onderkent en de klimaatverandering effectief wil aanpakken, vraagt Groen dat Pelt een voortrekkersrol opneemt”, opperde Katrijn Conjaerts. “De hoofdopdracht van deze schepen van Klimaat zou het opmaken van een klimaatactieplan voor Pelt moeten zijn, om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten en tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. De schepen coördineert de uitvoering van het plan en rapporteert tweemaal per jaar over de uitvoering ervan en over de bereikte resultaten.” Burgemeester Smeets (CD&V) vindt klimaat te belangrijk voor één schepen en wil het niet in een vakje stoppen, maar over alle domeinen heen een klimaatplan vormen. Nieuw is het idee van de schepenpost niet, in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere bestaat er bijvoorbeeld al een schepen van Klimaat.