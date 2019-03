Glijbaantoren aangepast omdat kindjes zich kwetsen BVDH

13 maart 2019

Deze week is men in de Scoutsrally begonnen met de aanpassingswerken aan de grootste glijbaan van de nieuwe speeltoren. Dat laat Stijn Philippe van de Scoutsrally weten. “Afgelopen zomer waren er soms kinderen die zich kwetsten in de glijbaan. Na overleg met de leverancier wordt de glijbaan nu verlengd en de helling wordt minder steil gemaakt. Dit zou in de toekomst problemen moeten voorkomen.” De glijbaantoren verscheen in mei 2018 in de speeltuin. De stad voorzag een eenmalige tussenkomst van 50.000 euro, goed voor de helft van de investering.