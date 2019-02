Gezamenlijke website voor Peltse bibliotheken BVDH

20 februari 2019

De Peltse bibliotheken beschikken sinds deze week over één gezamenlijke website. Pelt beschikt over drie bibliotheekfilialen: bibliotheek Palethe (Jeugdlaan), bibliotheek Neerpelt (Norbertinessenlaan) en de uitleenpost in Sint-Huibrechts-Lille (Smeelstraat). In de aanloop naar de fusie werkten de bibliotheken al nauw samen. Activiteiten en lezingen werden bijvoorbeeld in een gezamenlijk programma opgenomen. Nu is ook de catalogus samengevoegd. Deze vormt de basis voor pelt.bibliotheek.be. Naast opzoekingen doen in de catalogus kan je er de uitleentermijn van je boeken verlengen en artikels zoeken in het krantenarchief. Je vindt er ook meer informatie over het volledige aanbod van de bibliotheek. Naast de website beschikt de Peltse bibliotheek nu bovendien ook over één Facebookpagina.