Gemeente schenkt 1.000 euro aan vzw JoLi BVDH

24 december 2018

Het is inmiddels een goede gewoonte geworden dat de gemeente Neerpelt in plaats van eindejaarskaarten te ontwerpen, drukken en versturen, een actie steunt in het kader van de Warmste Week. Dit jaar ging er 1.000 euro naar de Neerpeltse vzw JoLi (Jongerenopvang Limburg). Deze vzw wil vanuit Christelijke waarden en normen jongeren zonder (t)huis ondersteuning aanbieden. In een veilige en warme (t)huis kunnen vier jongeren tijdelijk samenwonen. Vrijwilligers en professionals helpen deze jongeren door middel van een persoonlijk groeiplan en buddysysteem bij het (her)ontdekken van hun identiteit, bekwaamheid en zelfstandigheid. Zo kunnen ze volledig tot bloei komen en het plaatsje vinden in de maatschappij. Gilbert Mille en Huguette Bloemen kwamen namens vzw JoLi de cheque in ontvangst nemen.