Gemeente opent (preventief) strijd tegen processierupsen Birger Vandael

21 maart 2019

13u42 0

Vanaf half mei tot eind juni kan je last krijgen van processierupsen als je thuis eikenbomen hebt. Processierupsen zijn vervelende beestjes die zich in eikenbomen nestelen. De kleine haartjes van de rupsen veroorzaken huidirritatie bij de mens en de diertjes brengen schade toe aan de bomen.

De gemeente wil mogelijke broeihaarden van processierupsen daarom preventief aanpakken. Wie een eikenboom op zijn privédomein heeft, kan dit tot en met 15 april melden via www.gemeentepelt.be/processierupsen of telefonisch op 011 94 92 33. De gemeentelijke groendienst komt kijken of een preventieve behandeling nodig is en of de boom bereikbaar is met de sproeimachine. Eerdere meldingen worden automatisch opgenomen in het preventieplan. Wie in het verleden al een eikenboom gemeld heeft, hoeft dit dus niet opnieuw te doen.