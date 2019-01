Ex van vermoorde zakenman uit Neerpelt voor derde keer opgepakt, ook haar zoon zit in de cel MMM

17 januari 2019

09u41 0 Pelt De ex-vrouw van de vermoorde zakenman Marcel Van Hout uit Neerpelt zit wéér in de cel. De vrouw werd samen met haar zoon opgepakt in het Nederlandse Eindhoven. Ons land vraagt hun uitlevering. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

Het lijkt erop dat het parket blijft geloven in de schuld van Jouhara A. (45) de ex-vrouw van Marcel Van Hout die in november 2017 dood werd teruggevonden in zijn villa. De man lag in de keuken van zijn woning aan de Grote Heide in een plas bloed. Zijn ex kwam er op uit en verwittigde de buren.

Klusjesman

De speurders meenden in december van dat jaar al dat zij én de klusjesman achter de feiten zaten. Maar tot twee keer toe werd ze vrijgelaten. De klusjesman zit wel al een jaar achter slot en grendel. Volgens de speurders zou hij de bewakingsbeelden hebben laten verdwijnen hoewel hij elke beschuldiging ontkent. Ook Jouhara A. ontkent alle aantijgingen.

DJ

Opvallend is dat haar zoon - een Nederlandse DJ - nu ook in de cel zit. Wat zijn aandeel in het verhaal zou zijn, is niet geweten. Ons land vraagt de uitlevering van beide personen, maar het is voorlopig niet duidelijk of dat ook gaat gebeuren.