Elke Neerpeltse deelkern heeft eigen loopomloop BVDH

17 december 2018

13u58 0 Pelt Afgelopen weekend werden de loopomlopen in Boseind en het Centrum in gebruik genomen. Op die manier heeft elke deelkern in Neerpelt nu zijn eigen bewegwijzerende omloop.

Een loopomloop is een uniform bewegwijzerde omloop in een natuurvriendelijke en veilige omgeving, die het hele jaar door gebruikt kan worden. Meer en meer mensen willen bewegen, bij voorkeur in de vrije natuur. Een parcours dicht bij huis dat altijd toegankelijk is, zorgt ervoor dat de sportieveling zijn tijd kan steken in het lopen zelf en niet in de verplaatsing. De loopomloop in Boseind start op de parking van Esperanza Pelt in de Sparrenlaan. Hier kan je als loper kiezen uit een parcours van 3,3 km, 4,8 km of 7,1 km. De loopomloop van het Centrum start achter het VCLB-gebouw in de Bermstraat. Hier is er de keuze tussen routes van 2,5 km, 4,5 km en 4,8 km. De trajecten van de verschillende omlopen vind je ook terug via Google Maps.