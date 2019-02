Eerste wilgenhut aan De Wulp Birger Vandael

24 februari 2019

Afgelopen zaterdag werd aan De Wulp de eerste wilgenhut gebouwd. "We willen de tuin van ons terrein achter het bezoekerscentrum op een kindvriendelijke, rolstoeltoegankelijke en educatieve manier veranderen", vertelt bestuurder van De Wulp vzw Jeroen Verspeek.

Het project gebeurt in samenwerking met de gemeente Pelt en Natuurpunt. “We proberen de meeste wijzigingen uit te voeren met de vrijwilligers van de lokale afdeling Natuurpunt Neerpelt om op een budgetvriendelijke methode dit project te realiseren”, opent Verspeek. “Vanzelfsprekend zijn er ideeën op het dynamische tuinplan die aangekocht dienen te worden. Gelukkig werd De Wulp vzw een subsidie vanuit CERA hiervoor toegekend, maar ook de plaatselijke secundaire school, WICU campus St. Maria, bracht ons hiervoor een mooie gift. “

Door de jongere kinderen zoals de aanwezige leden van JNN (Jong Natuurpunt Neerpelt) te betrekken in de transformatie wil men een fascinatie naar natuur kweken, dit op een speelse manier. “Daarom is er gekozen om een levende hut te vormen waarbij de afgeknipte wilgentakken een nieuwe struik vormen die van binnenin te ontdekken valt voor mens en dier. Door te werken met levende takken die zullen wortelschieten, verzekeren we onszelf dat deze creatie een duurzame transformatie wordt. Natuurlijk worden er nog bijkomende hutten gebouwd evenals de andere zaken, maar dit zal in de komende maanden meer vorm aannemen. We komen hier altijd handen voor tekort”, stelt Verspeek.

Volgende maand start het broedseizoen zodoende er geen beheerswerken uitgevoerd mogen worden in het Hageven tot half juli. Juist in deze periode kunnen ze met de ploeg vrijwilligers, die wekelijks op woensdagochtend van 9 uur tot 12 uur en maandelijks op zaterdagochtend van 9 uur tot 12 uur samenkomen, de verfraaiingen uitvoeren.