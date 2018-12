Eerste nieuwjaarsborrel in Pelt BVDH

28 december 2018

Op zondag 6 januari vindt de allereerste nieuwjaarsborrel van Pelt plaats. Tussen 10.30 en 12.30 uur is iedereen welkom in de sporthal van Dommelhof. Je geraakt binnen via de Toekomstlaan. Er zullen sfeervolle optredens zijn en er is ook kinderanimatie voorzien. Een gratis busdienst zal worden ingelegd zodat iedereen kan genieten van een glaasje bubbels. “De eerste nieuwjaarsborrel van Pelt, het is toch even wennen aan de naam”, lacht inwoner Felix Gillardin.