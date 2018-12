Een ster voor wie er niet meer is BVDH

26 december 2018

Nog tot en met 1 januari kunnen mensen uit Overpelt en Neerpelt op elk van de zes begraafplaatsen een ster hangen in een herdenkingsboom. De ster staat symbool voor wie er niet meer bij is tijdens de feestdagen. In deze eindejaarsperiode is het gemis van een dierbare overledene, hoe kort of hoe lang zijn of haar leven ook was, immers vaak voelbaarder dan ooit. Op elk van de begraafplaatsen zijn sterren en schrijfgerief voorzien. De mensen kunnen op de ster een persoonlijke boodschap schrijven of tekenen en de ster vervolgens in de herdenkingsboom hangen. Kinderen mogen gerust ook knutselwerkjes of tekeningen meebrengen en in de boom hangen. Je kan voor dit initiatief op de begraafplaatsen terecht van 10.00 tot 17.00 uur. Op 2 januari kan iedereen wie dat wenst zijn/haar ster terug ophalen.