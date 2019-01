Dubbele subsidie voor EMJ Birger Vandael

15 januari 2019

12u11 0 Pelt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) heeft het Europees Muziekfestival voor de jeugd (EMJ) op twee dagen tijd twee subsidies gegeven.

In het kader van het Kunstendecreet ontving het EMJ voor twee jaren een subsidie van 9.000 euro. Het EMJ was hierbij één van de vijf Limburgse aanvragers die een subsidie krijgen. Bij de derde ronde van het Transitiereglement heeft Gatz ook gedacht aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd. 194 organisaties vroegen subsidies aan voor een cultureel project met een bovenlokale uitstraling, 128 dossiers werden positief beoordeeld. Daarbij dus het EMJ dat 17.500 euro ontvangt voor het project ‘Pop meets classic’. In totaal waren er 31 aanvragen uit Limburg, waarvan 22 werden goedgekeurd.

Ook Gemeente Overpelt krijgt overigens een subsidie van Gatz voor het internationaal fotofestival ‘Lens op de mens’. Voor deze organisatie werd 22.500 euro opzij geschoven.