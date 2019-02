Drukjacht op everzwijnen op de Grote Heide BVDH

25 februari 2019

15u55 0 Pelt Vanmiddag werd op de Grote Heide een stille drukjacht georganiseerd om de everzwijnenpopulatie onder controle te krijgen. Een evenwichtige populatie is noodzakelijk om schade aan natuur en landbouw te vermijden.

Nadat een fietser ten val kwam door een everzwijn, is het debat over de overlast weer heel actueel. Everzwijnen hebben geen natuurlijke vijanden. Een te grote populatie everzwijnen houdt risico’s in voor natuur en mens. Everzwijnen kunnen schade toebrengen aan waardevolle natuurelementen (zoals bijvoorbeeld de roerdomp) en landbouwgewassen vernielen. Ze kunnen ook een gevaar voor de mobiliteit betekenen en in uitzonderlijke gevallen ook voor de wandelaar of fietser.

Stille drukjacht

Om de populatie opnieuw op een aanvaardbaar niveau te brengen, organiseerden het gemeentebestuur, de provincie Limburg, Natuurpunt en Agentschap Natuur en Bos op maandag 25 februari een stille drukjacht. Bij de stille drukjacht werd het wild voorzichtig in beweging gebracht door 30 vrijwilligers, zogenaamde ‘trakkers’, die door het gebied wandelen. De dieren worden niet opgejaagd of opgedreven en blijven daardoor in het gebied zelf. Eén everzwijn werd bij de actie gedood.

Inzetten op preventie

Een evaluatie achteraf zal duidelijk maken of deze aanpak tot goede resultaten leidt. Tegelijk zullen de verschillende partners samen onderzoeken hoe ze kunnen inzetten op preventieve maatregelen om schade te voorkomen.