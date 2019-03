Dommelhof krijgt eigen FunRun Birger Vandael

12 maart 2019

10u26 1 Pelt Provinciaal Domein Dommelhof krijgt haar eigen FunRun. Op zaterdag 11 mei organiseert Play&Joy samen met G-sportcentrum Dommelhof deze dag vol kleuren, klauteren en klanken. Opvallend: de eerste vier inschrijvingen waren blinden en slechtzienden. De organisatie heeft immers extra aandacht voor G-sporters.

Belevingslopen zoals de populaire color-, survival- of urbanruns doen het anno 2019 erg goed. In Dommelhof willen ze alle succesformules combineren. Vanaf de zijkant word je als loper besprenkeld met kleurstof, terwijl je hindernissen dient te overwinnen en live-muzikanten passeert.

Enkele gebouwen zullen zelfs de deur openzetten voor de deelnemers. Je kan overigens zelf kiezen voor welke run je kiest. “Er zijn Walk- of RunWaves, met of zonder kleurstof én er is steeds een vluchtroute voorzien voor wanneer je de hindernis te gewaagd vindt. Hiermee wordt de Dommelhof FunRun zo toegankelijk mogelijk gemaakt. G-sporters voelen zich door al deze aanpassingen welkom, maar de reguliere wandelaar of loper vindt er zeker ook zijn uitdaging”, vertelt Jan Cornelissen van Play&Joy.

Rolstoeltoegankelijk

De vier blinden en slechtzienden waren enthousiast over de wandeling doorheen klankenbos en langs enkele muzikanten. De organisatie besloot daarom om ook voor rolstoelgebruikers een toegankelijk parcours te voorzien, zodat zij niets van de pret zullen missen. De inschrijvingen zijn begin maart geopend via www.playandjoy.be. Er worden duizend deelnemers verwacht voor de eerste editie.