Dieven breken in op vier plaatsen in Neerpelt-centrum Toon Royackers

31 maart 2019

20u51 0

In het centrum van Neerpelt werd zondag ingebroken op vier verschillende plaatsen. Aan de Broesveldstraat drongen de daders binnen in een kantoorgebouw en in twee woningen. De daders gingen onder meer aan de haal met enkele fietsen. Even verder werd het slot van een garagebox geforceerd, en verdween een elektrische fiets.