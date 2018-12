Cartoon, schilderij en groepsfoto op laatste gemeenteraden Birger Vandael

12u02 0 Pelt In Neerpelt, Overpelt, Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode stonden maandagavond de allerlaatste gemeenteraden in de geschiedenis op de agenda. Vanaf 1 januari gaan de gemeenten immers op in Pelt en Oudsbergen. Heel wat leden lieten zich inspireren om in stijl afscheid te nemen van hun plekje in de raad.

Schepen van Cultuur uit Overpelt Carine Van Gerven (CD&V) kwam wellicht het origineelst uit de hoek. Zij stond ook al aan de wieg van het fotofestival en gebruikte al haar creativiteit om een foto van de gemeenteraad te maken in de stijl van de Oude Hollandse Meesters (16e-18” eeuw). Met enkele oude boeken, antieke kandelaars en het zwaard van Drossaerd Clerkx is het totaalplaatje prachtig.

In Neerpelt werd een cartoon onthuld waarop de politieke figuren samen met enkele andere bekende inwoners te zien waren. Ook ‘Porcocrates’ – het kunstwerk van Caroline Coolen in de Neerpeltse Kerkstraat – en de kiosk in het centrum van Overpelt kregen een plaatsje op de tekening. Voor enkele raadsleden de aanleiding om nog eens met het werk te poseren.

In Meeuwen-Gruitrode hield men het soberder met onder meer een groepsfoto van de CD&V-fractie op de allerlaatste gemeenteraad. Ook onder meer N-VA en Groen stonden op de sociale media stil bij deze bijzondere gebeurtenis.

Momenteel bereiden Pelt en Oudsbergen zich voor op de gemeenteraden in de fusiegemeenten. Op 2 januari vindt in Pelt de installatiezitting plaats in de Zinnezaal van Palethe. Ook die eerste gemeenteraad zal – zoals het de laatste tijd wel vaker het geval was – het label ‘historisch’ krijgen.