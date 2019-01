Broers verduisteren 4 miljoen euro, ook goede vrienden slachtoffer: “Ik vertrouwde hem meer dan mijn eigen echtgenote” BVDH

21 januari 2019

11u35 0 Pelt De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een celstraf van vier jaar gevorderd voor twee Overpeltse broers van 47 en 53 jaar oud. Zij zouden als kantoorhouders bij J&J NV Bank en Verzekeringen meer dan vier miljoen euro verduisterd hebben in negen jaar tijd. Zelfs goede vrienden werden opgelicht door het gewiekste duo.

Enkele advocaten van de burgerlijke partijen lichtten de werkwijze van de broers toe. “Ze deden hun slachtoffers het aanbod om te beleggen in goud of een gewone lening aan te gaan. Het ging dan om bedragen van 147.500 en 409.000 euro. Via een verzonnen facturatiesysteem verdween dat geld.” De slachtoffers zouden relaties van de oudste broer zijn.

“Er zitten in het dossier foto’s van een boottocht in Saint-Tropez waar hij samen met een later slachtoffer tussen de schaars geklede vrouwen te zien is”, klonk het onder meer. In 2015 werd het bedrijf op de Leopoldlaan failliet verklaard en kwam de oplichting aan het licht.

Beste vriend

Meester Julie Jamaer vertegenwoordigde een slachtoffer dat zo’n twintig jaar geleden bij de twee broers binnenwandelde. “Zij werden de verzekeringsmakelaar van mijn cliënt. Met de oudste ging hij sporadisch een koffietje drinken en langzaamaan groeide die professionele relatie uit tot een vriendschappelijke. Hij werd zelfs de beste vriend van mijn cliënt.”

“Een vijftal jaar geleden bood de oudste broer een ‘zeer goede belegging’ aan die honderd procent veilig zou zijn met een minimumrente van 3 procent. Mijn cliënt vertrouwde meer dan één miljoen euro toe aan beklaagde. Uiteindelijk maakte hij misbruik van dat vertrouwen. Ook al zei mijn cliënt dat hij de kantoorhouder meer vertrouwde dan zijn eigen vrouw.”

Zwarte piet doorgeschoven

De jongste van het duo was aanwezig in de rechtbank en schuift de zwarte piet door naar zijn broer. “Ik ben van mening dat uit het dossier duidelijk blijkt dat hij zelf ook op de hoogte was. Hij ondertekende overeenkomsten met de toekomstige slachtoffers”, stelde de procureur. “Wat een bankkantoor… Als er één sector is waar je zorgvuldig met het geld en vertrouwen van de klanten omgaat, dan is het toch de banksector”, zei de rechter tegen beklaagde.

Meester Schildermans betwist het mededaderschap van de 47-jarige jongste broer en vraagt de vrijspraak: “Ik zie geen aanwijzing dat hij op het moment van de oplichting deze feiten bewust pleegde.” Vandaag werkt beklaagde als bediende in een Pelts verzekeringskantoor.

10 jaar beroepsverbod

De oudste van het duo was niet in persoon aanwezig en liet zich vertegenwoordigen door advocaat Huygen. Hij vermoedt dat ook anderen in de zaak boter op hun hoofd hebben. Over de schuld van zijn cliënt was iedereen het eens: “Hij deed alsof hij zelf zaakvoerder was, stelde documenten op en ondertekende ze ook”, verklaarde een getuige tijdens het onderzoek. Er werd voor de twee heren ook een boete gevorderd van 6.000 euro en een beroepsverbod van tien jaar.

Het vonnis wordt uitgesproken op 18 februari.