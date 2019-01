Broers maken grote sier met 3 miljoen euro van klanten: “Duitse nachtclubs, boten en Ferrari” BVDH

14 januari 2019

15u51 0 Pelt Twee Overpeltse broers van 47 en 53 jaar worden ervan beschuldigd minstens drie miljoen euro te hebben verduisterd bij J&J NV Bank en Verzekeringen uit Overpelt. De kantoorhouders zouden grote sier gemaakt hebben met het geld van een tiental klanten.

In 2015 kwam de oplichting bij het toenmalige AXA-kantoor aan de Leopoldlaan aan het licht, nadat de Hasseltse rechtbank van koophandel het bedrijf officieel failliet had verklaard. Volgens Wim Pauwels, woordvoerder van AXA Bank Europe, werd in 2014 al onraad geroken en werden toen alle banden met J&J doorgeknipt. AXA diende vervolgens zelf een klacht in tegen de kantoorhouders.

De broers zouden een tiental klanten hebben opgelicht en zo met hun spaargeld aan de haal zijn gegaan. Terwijl er destijds sprake was van een bedrag van 10 tot 14 miljoen euro dat onder de vlag van AXA verduisterd werd, wordt dat nu enigszins gerelativeerd. Het zou eerder om 3 miljoen euro gaan.

Een anonieme gedupeerde stelde destijds dat de oplichters grote sier maakten in Duitse nachtclubs. “Ik heb ook foto’s gezien van de boten die hij afhuurde. Zijn Ferrari is intussen door schuldeisers in beslag genomen en zijn BMW, een leasewagen, heeft hij total loss gereden. Dat wrak heeft hij overigens nog verkocht zonder de verzekering in te lichten”, klonk het. Eind juli 2015 werd de broer van de zaakvoerder op de Markt in Hasselt door enkele schuldeisers opgewacht en overgeleverd aan de politie.

De 53-jarige beklaagde liet maandagmorgen verstek gaan voor een eerste zitting, mogelijk is hij gevlucht. De veertiger daagde wel op in Hasselt, maar heeft naar eigen zeggen niets te maken met wat zijn broer deed. Volgende week maandag wordt het proces verdergezet. Omdat er verschillende dossiers tegen de twee lopen, is er nog geen vordering opgesteld.