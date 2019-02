Bouw eerstegraadsschool van start: ontdek het vernieuwde Sint-Hubertus in 3D Birger Vandael

25 februari 2019

14u58 0 Pelt Vandaag is men gestart met de werken op het huidige schooldomein Sint-Hubertus in Neerpelt. De nieuwbouw van 6.000m² en de beperkte afbraakwerken worden uitgevoerd in opdracht van de scholengemeenschap WICO. Tegen april 2020 zullen de bouwwerken afgerond kunnen worden.

Met het plaatsen van de werfhekken was duidelijk dat de werken zijn aangevat. De afbraakwerken starten vlak na de krokusvakantie. “In het nieuwe gebouw zullen de 12-jarigen schoollopen en krijgen ze grote, ruime klaslokalen en vaklokalen”, klinkt het bij de school. De eetzalen zullen licht en aangenaam zijn. De personeelsleden zullen kunnen samenwerken in een groot en ruim leraarslokaal.”

Deze bouwwerken zijn nodig om de leerlingen van de 1e graad in Pelt voldoende ruimte te geven. Het schoolbestuur koos voor een infrastructuur met een heel aantal ruime lokalen en lokalen aangepast aan de noden van o.a. de kompasklassen. Het meest opvallend daarin zijn de moderne, ruime technieklokalen. Het architectenbureau Q-BUS heeft, binnen het afgesproken budget, kunnen realiseren dat ook het E-peil (een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is, hoe lager de score hoe beter) ruim lager ligt dan de norm die opgelegd worden. Er zijn op het gebouw zonnepanelen voorzien en er is gekozen voor duurzame materialen. De vormgeving is sober, open, licht en ruim.

De renovatie van de bestaande lokalen zal stapsgewijs gebeuren. In dit bouwproject zit een gedeelte renovatie. Verder zal de renovatie gebeuren in een volgende fase. Tot slot komt in de nabije toekomst ook de buitenkant van het geklasseerd historisch schoolgebouw en de kapel aan de beurt.

Samen met de modernisering van het secundair onderwijs kiest het schoolbestuur van WICO ervoor om ook de infrastructuur te moderniseren. De investering zal ongeveer 8 miljoen EUR bedragen (investeerders zijn AGION en WICO). “Het kompas van het schoolbestuur staat in de richting van investeren, zodat kwaliteitsvol onderwijs mogelijk wordt en onze jongste leerlingen zich op deze campus goed voelen en er volop zichzelf kunnen ontdekken en de wereld veroveren.”