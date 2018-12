Bommetje tijdens kerstviering: 400 kinderen moeten naar buiten Toon Royackers

21 december 2018

20u33 0 Pelt In het centrum van Overpelt werd de Sint-Martinuskerk vrijdagochtend even ontruimd nadat er een bommetje ontplofte.

Vermoedelijk waren het hangjongeren die tijdens de kerstviering van lagere school De Linde plots via een keldergat een bommetje naar binnen gooiden. Dat bommetje kwam in de luchtaanzuiginstallatie van de verwarming terecht en veroorzaakte een enorme knal. Ook trad meteen een alarm in werking. Uit voorzorg werd de kerstviering onderbroken en moesten de vierhonderd kinderen even naar buiten. De schade bleef gelukkig beperkt, en een kerstconcert later op de avond kon gewoon doorgaan.