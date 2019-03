Bibliotheek gesloten door omvorming BVDH

20 maart 2019

11u11 0

Omwille van de omvorming naar een centraal bibliotheeksysteem zijn de drie bibliotheken van Pelt vanaf vandaag een aantal dagen gesloten. Bib Palethe zal weer open zijn vanaf 25 maart om 16 uur, bib Neerpelt vanaf 26 maart om 10 uur en uitleenpost Sint-Huibrechts-Lille vanaf 27 maart om 13 uur. Dankzij het nieuwe systeem wordt de onderlinge samenwerking en de dienstverlening naar de lezers toe verbetert. De bibliotheken van Limburg maken als eerste de overstap. De gegevens van onder andere de leners, de titels en exemplaren worden overgezet naar het nieuwe systeem. Tijdens de werken kan je geen gebruik maken van mijnbibliotheek.be. Je riskeert echter geen boete want jouw uitleningen worden automatisch verlengd in deze periode. Na de omvorming komen er ook nieuwe openingsuren in de bibliotheken. Je vindt een overzicht op pelt.bibliotheek.be.