Bezorgdheid rond bouwplannen in dorpskern Sint-Huibrechts-Lille Birger Vandael

07 maart 2019

08u45 0 Pelt In het centrum van Sint-Huibrechts-Lille plant Veugelaers Investment de bouw van twee woongehelen met 33 eenheden, een ondergrondse parkeergarage en een herbestemming van de wasblekerij tot drie woningen. Heel wat inwoners van de parochie vrezen dat hierdoor de historische waarde van het dorp wordt aangetast. Een petitie werd door meer dan 1.300 mensen ondertekend.

De bouwaanvraag heeft betrekking op de zone achter de kerk. In het park ligt de teutenwoning Tielen-Kerkhofs, de wasblekerij en het teutenhuis Linders-Kerkhofs. Deze zone wordt door de Heemkundige Kring van Sint-Huibrechts-Lille beschreven als “beeldbepalend voor de parochie”. “We vragen het bestuur om ambitie en lef te tonen en zo veel mogelijk mensen de kans te geven om het eigen erfgoed te ontdekken. Dit moet ook in optimale staat worden doorgegeven aan toekomstige generaties”, klinkt het bij de kring. Zij hebben daarop een brief verstuurd aan alle gemeenteraadsleden met de vraag om het park aan te kopen door gemeente.

Zes bezwaarschriften

Schepen van Ruimtelijke Planning Jaak Fransen (CD&V) volgt het dossier. “De visie van het gemeentebestuur zal nog blijken uit het verder verloop van de procedure. Er werden in elk geval zes bezwaarschriften ingediend (het openbaar onderzoek liep tot begin deze week, red.). Bezwaarschriften kunnen nog binnenkomen via het loket of volgende week per aangetekende zending, indien ze op tijd op de post werden gedaan. Advies werd, zoals bepaald in het omgevingsdecreet, gevraagd bij Agentschap Onroerend Erfgoed, de brandweer, de provincie (dienst Water en Domeinen) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).”

Fransen geeft nog mee dat de omgevingsambtenaar een verslag zal opmaken van alle stukken uit het dossier en dit vervolgens wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Daaropvolgend zal een beslissing genomen worden.

Katrijn Conjaerts (Groen) stelde vanuit de hoek van de oppositie alvast de vraag over de visie van het gemeentebestuur. Zij kreeg als antwoord dat de brief niet besproken werd door het schepencollege en er dus nog geen standpunt werd ingenomen. “Het lijkt me vrij onwaarschijnlijk dat het college een dergelijke brief niet bespreekt. Men ontkent nu staalhard en ik vermoed dat men een beetje verveeld zit met de weerstand van de burgers. Wij zijn in elk geval voorstander van het bekijken van een eventuele aankoop door de gemeente. Daarnaast is het aangewezen om RUP’s te ontwikkelen voor alle kernen van de gehuchten om dergelijke zaken in de toekomst te vermijden.”