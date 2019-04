Bella Via Birger Vandael

02 april 2019

15u03 0 Pelt In de culinaire wereld is Carlo Didden een naam als een klok. Restaurant Bella Via zoekt nog een beetje naar dezelfde status, al is de zaak van de Noord-Limburgse meesterkok wel aan naambekendheid aan het winnen. We brachten een bezoek en merkten dat de stoere Antwerpsupporter na een woelige periode terug de oude is.

Terwijl Didden vooral achter de schermen het harde werk levert, beheert zijn Italiaans-Griekse vriendin Patricia Bellavia (zie daar ook de reden achter de naam van de zaak) de zaal. We kozen voor een zaterdagavond en waren niet de enige met dat idee. Het stroomde dan ook gezellig vol in de zaak in het centrum van Neerpelt. Tijdens het aperitief, aangevuld met baba ganoush, een bouillabaisse (vissoep uit Marseille) en wat charcuterie, moest worden gekozen tussen een driegangenmenu of een zevengangenmenu, waarbij vooral tapas werden uitgespeeld. Uiteindelijk kozen we voor de eerste optie, aangevuld met een fles rode huiswijn.

Aged Black Angus en Picanha

Het voorgerecht bestond uit Aged Black Angus, bereid met rode biet. Dat bleek een doeltreffende combinatie van smaken die deed verlangen naar meer. Net als bij het hoofdgerecht kregen we overigens ook de mogelijkheid om voor vis te gaan. Ook bij het nagerecht waren er drie mogelijkheden, wat maakt dat je als tafelgast toch heel wat inspraak hebt in wat uiteindelijk op je bord komt te liggen. Ook de zeer milde prijzen maken toch dat het doelpubliek bij Bella Via vrij ruim is voor een zaak die 13/20 scoort in Gault&Millau.

Het restaurant wordt vooral gelinkt aan de Franse keuken, maar bij het hoofdmenu werd geopteerd voor rundsvlees uit Zuid-Amerika. De Picanha is afkomstig van de bil, net voor de staart en werd heerlijk mals bereid. De combinatie met witloof is zonder meer geslaagd te noemen. Ook erg smakelijk is de zelfgemaakte olijfolie die op tafel staat. Afkomstig van de tweehonderd olijfbomen van Patricia’s ouders.

Huisbereide Gin en Limoncello

Bij het dessert kan je met de keuze voor crème brûlée en tiramisu weinig verkeerd doen. Wie kiest voor een sorbet van abrikoos neemt iets meer risico’s, maar ook dat bleek geen slechte keuze. Omdat we zo in ons element waren, namen we er nog een Gin-Tonic bij. Patricia verraste ons met een huisbereide Gin, dankzij de kruiden erg specifiek van smaak. Bij het ontvangen van de rekening kregen we ten slotte in de sfeer van de avond ook nog een flesje zelfgemaakte Limoncello.

Samengevat zorgt Carlo Didden op meesterlijke wijze voor een uitgebalanceerd menu. De zaak draait zo goed, dat het soms wel eventjes wachten was tot de gastvrouw aan onze tafel passeerde, wat we dan – kritisch als we zijn – als enig minpuntje aanhalen. De rest is echter overtuigend genoeg om de zaak op uw to-do-lijstje te vermelden.

Adres: Heerstraat 15, 3910 Pelt

Prijs: tussen 39 en 58 euro

Openingsuren: 12.00 – 14.00 uur en 17.30 – 22.00 uur, gesloten op dinsdag en woensdag