Ballasthoeve krijgt eigen festival Birger Vandael

01 april 2019

10u28 0 Pelt Op zaterdag 25 mei zal de eerste editie van het Ballastival plaatsvinden. “Nadat we zeven jaar lang de muzikale kroegentocht ’t Linne Luidt hebben georganiseerd, waren we toe aan een nieuwe uitdaging”, vertelt initiatiefnemer Jan Houtman.

De Ballasthoeve is een fietscafé met feestzaal en bijhorend campingterrein. Jaarlijks passeren er duizenden fietsers langs deze gezellige plaats midden in het groen. Overdag genieten mensen er van een beetje verkoeling op het terras, ’s avonds is het een bruin café waar tussen pot en pint de mooiste ideeën ontstaan. Het Ballastival is daar een schoolvoorbeeld van. “Het was eigenlijk al lang onze wens om dit te doen. Met Wendy Maas, Jan Evens, Ludo Geerts en Stefan Vanchaze hebben we werkelijk een topteam kunnen vormen.”

Rusty Roots als headliner

Het festival vindt voorlopig op één dag plaats en wordt kleinschalig aangepakt. Vanaf 14 uur zullen bands als DC Snakebuster feat.Biezen, Kompas, Rivals of Madtown, The Father, the Son and the Holy Simon en Paardekooper voor een muzikale topnamiddag zorgen. De headliner is het optreden van Rusty Roots. De Belgische garage-bluesband uit de regio Peer komt er haar vijftiende verjaardag vieren en neemt nog enkele ‘guests’ mee. Achteraf zorgt DJ Medicynvak voor een afterparty. In voorverkoop kost een ticket 10 euro, aan de kassa zal het 15 euro zijn.