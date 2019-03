750 protestkaartjes van WICO voor minister Crevits BVDH

04 maart 2019

15u19 1 Pelt Vorige week overhandigde een delegatie van ouders en leerlingen van WICO Campus Sint-Hubertus 750 protestkaartjes aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Hiermee uitten ze hun bezorgdheden inzake de geplande hervorming van de school.

Op 1 september 2020 zal Sint-Hubertus van start gaan als eerstegraadsschool. Deze switch is onderdeel van het DNA-project waarmee scholencampus WICO hoopt kwalitatief onderwijs te verzekeren. Vanaf het moment dat de beslissing werd bekend gemaakt, kwam er veel kritiek uit de hoek van sympathisanten die vonden dat het college helemaal haar ziel verloor.

De protestvoerders kregen steun van de Roeselaarse leerkracht Johan Strobbe, die megafusies in het onderwijs niet ziet zitten. Hij riep op om dergelijke protestkaartjes op te stellen. Er kwamen meer dan 3.000 kaartjes binnen bij Crevits, waarvan 750 afkomstig uit Noord-Limburg. Volgens WICO-ouder Esther Kokkelmans was de minister onder de indruk van de massale deelname aan de actie. “Deze situatie ontwikkelt zich momenteel razendsnel in België. Bij de minister bleek dat er al minstens veertig verschillende scholengroepen in eenzelfde situatie als WICO zitten", geeft ze nog mee.