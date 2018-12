13 Limburgse gemeenten krijgen gratis internet van Europa Europa wil gratis publieke WiFi voor alle Europeanen DSS

26 december 2018

18u05 0 Pelt Dankzij het Wifi4Europe-iniatief van de Europese Commissie zijn 2800 Europese gemeenten in de prijzen gevallen voor een voucher ter waarde van 15 000 euro om publieke plaatsen van gratis WiFi-verbinding te voorzien. In België gaat het om 53 gemeenten, waarvan 13 in Limburg. De EU voorziet een budget van 120 miljoen euro tussen 2018-2020.

Van 7 tot 9 november konden gemeenten in alle Europese landen een aanvraag indienen. In totaal deden 13 198 gemeenten een aanvraag, waarvan 219 Belgische gemeenten. In Limburg wonnen onder andere Opglabbeek, Tongeren, Tessenderlo, Overpelt en Neerpelt. De Europese Commissie selecteerde de gemeenten volgens het ‘first come first served’ principe. Elk deelnemend land met 15 kandidaten krijgt sowieso 15 vouchers en kon maximaal 224 vouchers winnen. Iedere gemeente krijgt maximaal één voucher voor de gehele duur van het initiatief. Winnaars kunnen zich dus niet meer kandidaat stellen bij een volgende oproep, verliezers wel. Er zullen nog drie applicatierondes zijn de komende twee jaar, om de WiFi-toegang in Europa zo veel mogelijk te verbeteren.

Digitale Revolutie

Europees Parlementslid Hilde Vautmans ( ALDE) vindt het een goed initiatief: “Ik kan dit initiatief alleen maar toejuichen aangezien het mensen nog meer met elkaar in contact zal brengen. Parken, pleinen, bibliotheken, openbare gebouwen, allemaal plaatsen waar mensen wel internet kunnen gebruiken. In België is natuurlijk al veel WiFi, maar zeker niet overal. Ook in Sint-Truiden heeft de jeugdvereniging bijvoorbeeld nog maar enkele jaren WiFi. Momenteel is er in Europa een ware digitale revolutie aan de gang en het is goed dat zoveel mogelijk gemeenten op die trein springt. Sint-Truiden diende een aanvraag in, maar was deze keer jammer genoeg niet bij de winnaars. Er zullen nog applicatierondes volgen en dan doen we zeker weer mee, de stad heeft ook al enkele projecten uitgedacht die met het Europees geld kunnen worden geactiveerd.”