“Eerste keer dat ik die reden hoor”: man komt niet naar rechtbank omwille van zwaarlijvigheid Birger Vandael

09 januari 2019

10u31 0 Pelt Het gebeurt niet vaak dat je op de rechtbank iets te horen krijgt, wat je nog nooit hebt gehoord. Toch gebeurde dat vandaag in Hasselt. Een Peltenaar kwam immers niet naar zijn eigen rechtszaak. Volgens zijn advocate had dat te maken met de zwaarlijvigheid van de man.

“Door zijn zwaarlijvigheid is het moeilijk voor hem om zich te verplaatsen”, stelde de advocate. “Hij neemt ook bepaalde medicatie wat het niet makkelijker maakt.” De rechter knipperde even met de ogen toen hij dat hoorde. “Het is de eerste keer dat zwaarlijvigheid wordt aangehaald als reden om niet te komen. Gezien de tenlastelegging had ik het toch aangenaam gevonden als hij was komen opdagen.”

Daarmee doelt de rechter op het aanzetten tot ontucht van minderjarigen ouder dan zestien jaar en het bezit van kinderpornografisch materiaal. Beklaagde sprak jonge mannen aan en suggereerde om bepaalde seksueel getinte daden uit te voeren. Hij riskeert een celstraf van achttien maanden en een boete van 3.000 euro.

“Mijn cliënt is zwakbegaafd en wist toen niet dat hij verkeerd bezig was”, klonk het bij de verdediging, waar men de opschorting vraagt. Er wordt bekeken of beklaagde bereid is zich aan bepaalde voorwaarden te houden.