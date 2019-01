‘De Ideale Wereld’ op bezoek in Pelt Birger Vandael

15 januari 2019

19u08 0 Pelt Maandagochtend streek een tv-ploeg van Woestijnvis neer bij Palethe om er opnames te maken voor De Ideale Wereld. Dat heeft het cultuurcentrum zelf gecommuniceerd. Het item gaat over de vijf sterren die Neerpelt in 2008 behaalde bij het één-programma ‘Fata Morgana’.

Het programma deelde destijds sterren uit per opdracht die de inwoners van een gemeente tot een goed einde konden brengen. Neerpelt kreeg in 2008 de opdracht om de gemeente om te toveren in een Mexicaanse stad met onder meer Mexicaanse optredens, een zonnetempel, 500 pinata’s, een replica van ‘Historia de Mexico’ en een reuze siësta. Thomas Vanderveken was de uitdager van dienst en stelde vast dat Neerpelt een vijfsterrengemeente werd.

“Men heeft met de deelnemende kandidaten van toen gesproken en is daarna op zoek gegaan naar nieuwe kandidaten uit (Over)Pelt. ‘De Ideale Wereld” stelt zich de vraag of nu na de fusie de inwoners van (Over)Pelt evenveel recht hebben op die vijfsterrenstatus als voorheen voor (Neer)Pelt”, klinkt het bij Palethe. “Daarom gaan ze alles nog eens overdoen voor de inwoners van Overpelt. De opnames hiervoor gaan gebeuren op zondag 20 januari om 13.30u op de Oude Markt. Iedereen welkom om eens een kijkje te komen nemen!”