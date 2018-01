Zo herstel je het dak van een overdekte skipiste 20 januari 2018

Geen alledaagse klus vrijdag voor de dakwerkers bovenop de 42 meter hoge skipiste 'Snow Valley' in Peer.





Daar werd gisteren met een sneeuwmachine één voor één de nieuwe dakplaten naar boven getrokken en vervolgens met touwen tot aan de top gehesen en op zijn plaats gelegd. Donderdag was boven aan die piste een deel van het dak nog gaan vliegen door de storm. "De werken verlopen nog vlotter dan gedacht", legt verantwoordelijke Cor Mollin van Snow Valley opgelucht uit. "De storm van deze week was natuurlijk een tegenvaller, maar gelukkig lag ons dak vrijdagavond alweer dicht. Dat betekent dat we dit weekend weer open zijn voor alle skiliefhebbers. Niet alle dakplaten zijn nu geïsoleerd, maar we kunnen de piste wel weer openen. De definitieve herstellingen volgen dan in de zomer." (RTZ)